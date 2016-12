AALBORG: AaB har haft et udfordrende efterår i Superligaen, og det hele endte med en fyreseddel til cheftræner Lars Søndergaard.

Den fjerde udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast "Ripodsten" sætter fokus på blandt andet fyringen, og der bliver analyseret på de spillemæssige problemer, der har været i løbet af de seneste måneder.

Medvirkende i programmet er AaB’s anfører Rasmus Würtz, ekspert hos Discovery Networks og fodboldagent Thomas Gaardsøe og Søren Olsson, der er sportsjournalist hos NORDJYSKE Medier.

Der bliver også givet karakterer til samtlige kæder på AaB-holdet, panelet udpeger efterårets bedste og værste AaB-kampe og efterårets bedste AaB-spiller bliver kåret.

Du kan lytte med i iTunes, SoundCloud mv. Der er også mulighed for at høre "Ripodsten" her.