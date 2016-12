FREDERIKSHAVN: I det seneste regnskabsår har Roblon, der producerer maskiner til fremstilling af kabler, fibre og tovværk, øget både omsætning og overskud.

Det fremgår af firmaets regnskabsmeddelelse for 2015/16, der viser et resultat før skat på 25,4 million kroner mod 24 millioner kroner i det forrige regnskabsår.

Omsætningen steg fra 228 millioner kroner til knap 252 millioner kroner

I september gik man i gang med at sælge divisionen Roblon Lightning, og derfor venter ledelsen, at den resterende del af virksomheden vil opnå en omsætning i dette nye regnskabsår på omkring 240 millioner kroner og et resultat før skat i niveauet 15 millioner kroner.

Roblon beskæftiger 129 medarbejdere på afdelingerne i Frederikshavn, Sæby og Gærum og på salgskontorer over det meste af verden.

Det har ikke været muligt at træffe administrerende direktør Lars Østergaard for en kommentar til regnskabet.