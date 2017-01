HOBRO: Røde Kors Hobro melder sig nu på genbrugsmarkedet med en ny stor og spændende genbrugsbutik på 800 kvadratmeter.

Det bliver genbrugsbutik nummer syv i Hobro, men det skræmmer ikke på nogen måder bestyrelsen med formand Kristian Vejle Hobro, i spidsen.

- Der er gået et stor analysearbejde forud, og vi føler os overbeviste om, at der også er plads til en Røde Kors Butik. Faktisk tror vi på en synergieffekt på den måde, at de mange genbrugsbutikker hver for sig og sammen kan være med til at trække et stort publikum til byen, vurderer Kristian Vejle.

Lokalbestyrelsens forretningsudvalg på fire medlemmer udgør også aktivitetsudvalget bag butikken, og planlægningen er nu kommet så langt, at man med formandens ord føler sig helt sikker på, at den vil blive indrettet i lokaler centralt i bymidten med gode til- og frakørselsmuligheder.

- Alle detaljer er forhandlet på plads, men da kontrakten endnu ikke er underskrevet, vil det være forkert på nuværende tidspunkt at oplyse adressen, siger Kristian Vejle.

Han lover, at alt omkring den nye butik vil blive offentliggjort, når Røde Kors Hobro orienterer om planerne på et informationsmøde tirsdag 24. januar. Mødet holdes i den store sal på Hobro Bibliotek.

- Her håber vi på et rigtigt stort fremmøde. Vi får nemlig brug for et betydeligt antal frivillige til at hjælpe både med opbygning af butikken og den daglige drift, pointerer Kristian Vejle.

Han tilføjer, at alle, der vil give en hånd med, allerede nu kan rette henvendelse til Lone Nielsen, der er kasserer i Røde Kors Hobro. Hun kan kontaktes på telefon 23607009 eller via mail lone.knud@outlook.dk