Han blev herefter idømt et år og seks måneders fængsel og blev varetægtsfængslet efter dommen.

Røveriet vakte opsigt i medierne, fordi manden efterfølgende flygtede ind i en bus. Både chauffør og passagerer var dog hurtige til at hoppe af bussen, hvorefter chaufføren fik låst dørene, og politiet kunne derfor anholde den 24-årige, der stadig sad indespærret i bussen, da de ankom til stedet.

Her truede den 24-årige en medarbejder med en kniv og tvang vedkommende til at udlevere 90.900 kroner.

AALBORG/FARSØ: Det var en narkogæld, der 1. november fik en 24-årig mand fra Himmerland til at begå røveri mod Den Jyske Sparekasse på Nørregade i Farsø.

24-årig mand får et år og seks måneders fængsel for røveri mod Den Jyske Sparekasse i Farsø

