STØVRING: Når venstrevælgerforeningen for Støvring og omegn i aften har sin årlige generalforsamling i den gamle Højskolebygning på Hobrovej i Støvring, skal de fremmødte medlemmer vælge en ny formand.

For nuværende formand Thorkild Bækkelund ønsker ikke at fortsætte, da det sideløbende arbejdet som formand for Himmerlandskredsens bestyrelse kræver en stor del af hans tid.

Næstformand i front efter uro

Thorkild Bækkelund har været formand for vælgerforeningen siden foråret 2016.

Her afløste han Eva Nygård som formand, da hun valgte helt at forlade Venstre i Støvring.

Det skete som konsekvens af den interne uro i partiet lokalt, hvor tre af vælgerforeningens fire byrådsmedlemmer, nemlig Anders Norup, Peter Bak og Jeanette Sagan, valgte at forlade partiet og i stedet sammen med partifællen Søren Konnerup fra Bælum-Terndrup-Skørping Venstrevælgerforening danne Rebildlisten.

- Selv om jeg ikke er på valg ved generalforsamlingen, fordi jeg i 2016 blev valgt til bestyrelsen for en to-årig periode, så var min rolle som frontfigur kun midlertidig frem til den aktuelle generalforsamling, pointerer Thorkild Bækkelund.

Bestyrelsesmedlem stopper

På generalforsamlingen i aften har menigt medlem Bo Abrahamsen valgt at trække sig helt ud af bestyrelsen grundet sit civile arbejde og familieliv med tre børn.

Ved sidste generalforsamling i vælgerforeningen for Støvring og omegn for et år siden lykkedes det ikke at vælge de sædvanlige to suppleanter til de i alt seks bestyrelsesposter.

- Der var simpelthen for få mødt frem, og vi ønskede jo heller ikke at tvinge nogen til at besætte suppleantposterne, påpeger Thorkild Bækkelund.

Turbulent år for Venstre lokalt

2016 har i det hele taget været et både hektisk og turbulent år for Venstre i Rebild Kommune specielt i foråret med både et her og nu formandsskifte i vælgerforeningen for Støvring og omegn, en splittelse af Venstres byrådsgruppe på syv med fire frafaldne medlemmer.

Det skete alt sammen i protest mod opstillingen af Gert Fischer som partiets borgmesterkandidat.

Inden det kom så vidt var der gjort store forgæves forsøg på mægling blandt de stridende parter

Gert Fischer blev derfor som konsekvens uden modkandidater på et opstillingsmøde i Haverslev Hallen 25. maj valgt som Venstres spidskandidat til kommunevalget 21. november.

- Uroen har også betydet at nogle af vælgerforeningens medlemmer efterfølgende har meldt sig ud, til gengæld har andre nye nu meldt sig ind. Det betyder at vi ved regnskabsårets afslutning har flere medlemmer end for et år siden, nemlig helt præcist 133 mod 130 tidligere, erklærer Thorkild Bækkelund med stolthed i stemmen.

Som medlem af regionsrådet vil tidligere borgmester Anny Winter afslutte generalforsamlingen hos Venstre i Støvring i aften ved at fortælle nyt fra Region Nordjylland.