HJØRRING/SINDAL: Den hårdt prøvede indbruds-statistik for årets første uger i Hjørring kommune, belastes nu yderligere: Mandag mellem klokken 7.30 og 19 har der været indbrud i en villa på Islandsgade i Sindal. En tyv har stjålet en computer, en iPad, nogle euro og så en grå rygsæk, hvor der står Spar Nord på. Også på Jasminvej i Sindal har der været indbrud. Her rendte tyven med smykker og en bærbar computer. Ved begge indbrud er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op. Der er også indløbet endnu en anmeldelse om indbrud i Hjørring: På Skovvej er en terrassedør blevet brudt op, hvorefter tyven har snuppet højttalere samt et Rolex-ur. Indbruddet er sket fra natten til fredag og så frem til mandag aften.tn