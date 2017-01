THY/MORS: En enkelt brand måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud til nytårsnat. Klokken 00.41 gik alarmen vedrørende en brand i Spar på Vorupørvej i Sjørring.

Ild i et affaldsdepot forårsaget af en vildfaren raket førte til en røgfyldt butik og lager. Det har ikke været muligt at træffe købmand Henrik Poulsen, men på butikkens Facebookside oplyses det, at den er klar til at tage imod kunder i dag.

- Vi har i alt noteret os fire opgaver i Thy. Det er dobbelt så mange, som vi plejer. Men udover branden i Spar skyldes det også huset i Hanstholm, som lørdag blev ramt af en voldsom brand, siger Henrik Gade Jespersen, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

Dog har der ingen egentlige udrykninger været.

Claus Sejer Pedersen, indsatsleder hos Falck på Mors, melder om et stille og roligt nytår på Mors.