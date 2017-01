FREDERIKSHAVN: Gennem årene har frederikshavneren Henning Jensen skrevet flere bøger om Frederikshavns tidligere forretningsliv, og han har nu kastet sig over byens pølsevogne, som han vil beskrive i bogform.

- Det bliver samtidig min sidste bog i serien om Frederikshavns forretningsliv, men jeg håber, at der sidder en person, som vil tage tråden op, for der er stadig mange typer af forretninger at skrive om, siger Henning Jensen.

Har materialet liggende

Han tænker her på blomsterhandlere, cigarhandlere, skomagere med flere, og Henning Jensen har endda noget materiale liggende, som en eventuel efterfølger kan overtage.

I forbindelse med bogen om Frederikshavns pølsevogne gennem tiderne efterlyser Henning Jensen hjælp fra personer, som har billeder fra de følgende pølsevogne:

Falkevej ved siden af "de røde blokke" på Barfredsvej i tiden fra 1961 til 1978, Knudensvej 28 i tiden fra 1958 til 1962, Søndergade 149, hvor Sparekassen Nordjylland senere byggede, i tiden 1957 til 1958 og Søndergade 156 ved siden af cykelhandler Lønsmann Andersen i tiden fra 1954 til 1957.

- Jeg håber, at der måske sidder nogle personer, som dengang lige tog et billede af pølsevognen, siger Henning Jensen.

35 steder med pølsevogne

Han har på nuværende tidspunkt fundet 35 adresser, hvor der har stået en pølsevogn, og han har besøgt omkring 75 personer, som har haft en af disse vogne.

- Jeg forventer, at bogen udkommer til sommer, og det er min sidste i serien af bøger om Frederikshavns forretningsliv.

- Det er kun pølsevogne, som jeg skriver om til den kommende bog, og altså ikke grill-barer, for de kom senere på mange gadehjørner.

Den første kom i 1930

Byens første pølsevogn kom i 1930, og derefter fulgte der mange bevillinger til at få en pølsevogn.

Personer med fotos af de fire efterlyste pølsevogne kan kontakte Henning Jensen på telefon 2099 9274.