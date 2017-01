Stjal el-tandbørster for en million

Run For Fun-løber indtager Gran Canaria

I en lang periode har det derfor handlet om at få mange kilometre i benene blandt andet i Rebild bakker med dens mange trapper og gedestier.

Selv om Stefan Larsen siden 2007 har løbet 45 maratonløb rundt i Danmark og Tyskland samt gennemført endnu længere strækninger helt op på 80 kilometer ved både ECO Trail i Oslo, Hammer Trail på Bornholm og Zuchspitze mellem Østrig og Tyskland, så har den kommende store udfordring på Gran Canaria krævet et langt og sejt træningsforløb.

HAVERSLEV: Stefan Larsen fra løbeklubben Run for Fun i Haverslev, drager inden længe ud på sit hidtil længst og højeste løb på tværs af Gran Canaria.

Stefan Larsen i gang med at øve i Rebild Bakker til den store løbedyst 24. februar på Gran Canaria. Privatfoto

