FREDERIKSHAVN: Et styrket VMS Group A/S fejrer to af sine ledende nøglemedarbejdere, der begge er fyldt 50 år. Det sker ved en reception i Frederikshavn den 27. januar.

Den 1. januar var skæringsdatoen, hvor de tre maritime selskaber, Vestergaard Marine Service, DT-Interlink og VMS Technology, blev lagt ind under moderselskabet og skiftede navn til VMS Group A/S.

Moderselskabet Vestergaard Marine Service, hvis kerneydelser er motorservice samt reparation og vedligehold af gear og fremdrivningssystemer, blev etableret i Frederikshavn i 2001. Siden er salgsselskabet DT-Interlink og VMS Technology, der har specialiseret sig i projektledelse, ingeniørtjenester og skibsdesign, blevet en del af den voksende VMS-familie, der i dag også udgøres af selskaber i Norge og Brasilien samt på Rømø Havn.

Netop de to direktører for det tidligere DT-Interlink og VMS Technology, Kim Rasmussen og Bjørn Strandos, rundede begge 50 år i slutningen af 2016.

Kim Rasmussen og Bjørn Strandos har i dag titel af hhv. salgsdirektør og teknisk direktør i VMS Group A/S. De to runde fødselsdage bliver markeret med en reception for kunder, venner, familie og samarbejdspartnere. Det foregår i Restaurant Himmelhav i Kattegatsiloen den 27. januar fra kl. 13 til 16.

Tilmelding til receptionen skal ske senest mandag den 23. januar ved at skrive til: tilmelding@vms.dk.