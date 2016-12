RUSLAND/USA: Det er en smule overraskende, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er så åbenmundet omkring, at landet agter at opruste sit atomprogram.

Det mener Henrik Breitenbauch, chef for Center for Militære Studier, Statskundskab, Københavns Universitet.

- Efter den kolde krig var der dejligt stille omkring atomvåbnene, men den periode er slut nu. Derfor er det symbolsk vigtigt, at han taler så åbent omkring det, siger han.

Rusland: USA opruster

Tonerne fra Putin kommer, efter at den russiske forsvarsminister Sergej Shoigu kan fortælle, at USA ligeledes opruster sit atomprogram.

Men Henrik Breitenbauch påpeger, at det ikke er specielt overraskende, at russerne gør, som de gør.

Og det skyldes en dynamik, der går mange år tilbage.

Terrorbalance

- Man taler om en terrorbalance. Både USA og Rusland har atomvåben nok til at ødelægge hinanden og resten af Jorden flere gange. Men det faktum, at de begge kan, gør, at der er en gensidig afskrækkelse.

- Så længe terrorbalancen er stabil, skal vi ikke frygte for en ny verdenskrig, lyder den beroligende vurdering.

Det er nok heller ikke helt tilfældigt, at meldingerne fra Kreml kommer netop nu.

Magtbalance - ikke samarbejde

- Som bekendt er USA ved at skifte regering, og i den slags mellemperiode bliver der sendt prøveballoner op, hvor der er mulighed for at teste vandene og sætte en dagsorden.

- Men det er et klart signal om, at russerne tænker verdenssamfundet som en magtbalance og ikke et samarbejde, siger Henrik Breitenbauch.

Vladimir Putin kom med nyheden ved et møde i Ruslands forsvarsministerium torsdag.

Her kom det også frem, at det russiske militær har afprøvet 160 typer af moderne, opgraderede våben under landets mission i Syrien.

/ritzau/