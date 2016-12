SOTJI: Et fly af typen Tu-154 er ifølge det russiske forsvarsministerium styrtet, efter at det lettede fra en militærlufthavn i byen Sotji i Rusland tidligt søndag morgen lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer den russiske tv-kanal Russia 24.

Ifølge ministeriet mener et russisk redningshold at have fundet det nedstyrtede fly i Sortehavet nær kysten til Sotji.

- Fragmenter fra Tu-154 fly fra det russiske forsvarsministerium er fundet 1,5 kilometer fra Sorthavskysten i Sotji på 50-70 meters dybde, oplyser ministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flyet tilhører forsvarsministeriet og var på vej til byen Latakia i Syrien. Det har 91 personer om bord.

Forsvandt fra radaren

Tidligt søndag oplyste Ruslands forsvarsministerium, at flyet var forsvundet fra radaren, efter at det var lettet.

- Flyet forsvandt under en planlagt flyvning fra lufthavnen klokken 5.40 Moskva-tid. 83 passagerer og otte besætningsmedlemmer var om bord på flyet, oplyste ministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Tass er passagererne på flyet primært musikere og mediefolk, der skulle ned til en luftbase i Syrien.

Blandt andet er musikere fra Alexandrov Ensemble, der er de russiske styrkers officielle kor, og ni russiske mediefolk angiveligt om bord på flyet.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, bliver briefet om situationen søndag morgen. Det oplyser en talsmand for den russiske regering.

