BRØNDERSLEV: Medlemmerne af den russisk ortodokse kirke i Brønderslev er uden tag over hovedet. Menigheden har søgt Brønderslev Menighedsråd om husly, men her kan man ikke hjælpe i den aktuelle situation. Den russiske menighed har ønsket at bruge Sognegården til møde en lørdag eller søndag aften, ligesom nogle sandkasser ønskes opmagasineret.

Menighedsrådet pointerede, at Sognegården i forvejen er meget optaget, og at der allerede er problemer med plads til kirkens egne aktiviteter.

Menighedsrådet er dog åben over for den russiske menighed, idet den kan vende tilbage, når Sognegården udvides.

Henning Krabbe stemte imod at give den russiske ortodokse menighed et nej, mens sognepræst Gitte Lykke Andersen undlod at stemme. Henning Krabbe har den holdning, at kirken skal gå i dialog med den russiske menighed.

Grete Libergren pointerede, at man har sagt ja til, at den arabiske menighed benytter Sognegården.