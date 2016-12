DANMARK: Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er endelig kommet ud af busken.

Det siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, der kalder det "positivt", at ministeren har lovet en afklaring på alle klager over Kystdirektoratets afgørelser om kystsikring inden for det kommende halve år.

- Jeg har modtaget flere henvendelser fra frustrerede borgere, som har kystsikringsprojekter liggende i Natur- og Miljøklagenævnet i mere end et halvt år, uden at sagerne er blevet klaret, og kystsikringen sat i værk.

- Så vi har virkelig brug for at få taget hånd om den meget lange sagsbehandlingstid i nævnet, siger han.

Rosen efterfølges dog af et "men":

Bedre løsning

- For borgerne i Slagelse, Egedal og Roskilde kommuner, der har indleveret deres klager til Natur- og Miljøklagenævnet i foråret 2016, vil seks måneder fra nu langt fra være tilfredsstillende, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Jeg håber, der kan findes en bedre løsning. Det har kommunerne fortjent, og det mener jeg egentlig, at miljøministeren bør sikre.

Særligt for Roskilde og Egedal kommuner gælder dog, at deres klagesager i forbindelse med et digeprojekt ifølge Natur- og Miljøklagenævnet ventes afgjort i første kvartal af 2017.

Hvis projektet får lov at fortsætte, kan byggeriet begynde i det tidlige efterår, håber miljøministeren.

Ventetid for lang

Men ventetiden vil stadig være for lang, understreger Christian Rabjerg Madsen:

- Det er op mod et års sagsbehandlingstid, og det er alt, alt for lang tid.

Han vurderer, at sagsbehandlingstiden af de tre kommuners klager er cirka dobbelt så lang, som da nævnet var bedst i 2015.

Det genkender miljøminister Esben Lunde Larsen dog ikke.

- Jeg aner ikke, hvor Socialdemokratiet har den oplysning fra. Så vidt jeg ved, er det endnu ikke opgjort, hvad sagsbehandlingstiderne har været i 2016.

- Men jeg skal gerne undersøge det efter nytår, siger han i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

