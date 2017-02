REBILD: Efter 15 år som byrådsmedlem for Socialdemokratiet i først Støvring, siden Rebild Kommune, har Klaus Anker Hansen, Støvring, trådt ud af gruppen. I stedet repræsenterer han Den Sociale Fællesliste, som dermed har fire medlemmer i byrådet.

Bag skiftet ligger længere tids uenighed med den socialdemokratiske gruppeformand, Thøger Elmelund Kristensen:

- Perioden er nærmere år end uger. Jeg har følt, at hans og mine holdninger slet ikke harmonerer, og så har jeg været nødt til at tage konsekvensen, siger Klaus Anker Hansen.

Uenigheden har ikke mindst være tydelig på skoleområdet. Klaus Anker Hansen, der selv er lærer, mener, at folkeskolereformen - som Socialdemokratiet gennemførte som regeringsparti - er plaget at alt for mange rigide regler:

- Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at skabe større fleksibilitet. Der har heldigvis været flertal i udvalget for at bryde nogle af reglerne ned men jeg har godt fornemmet, at det mildt sagt ikke har vakt jubel i partiet.

At han i stedet har valgt Den Sociale Fællesliste er ikke tilfældigt:

- Jeg har siddet sammen med dem i både børne- og ungdomsudvalget og i kultur- og fritidsudvalget, og vi har været enige på næsten alle punkter.

Tanken om at skifte parti har rumlet en tid:

- En sådan tanke skal modnes, men jeg er nået frem til, at hvis jeg skal fortsætte i politik, så skal det ikke være for Socialdemokratiet. Og jeg vil gerne fortsætte, så jeg regner bestemt med at stille op for Den Sociale Fællesliste ved valget til november.

Klaus Anker Hansen understreger, at det ikke er den overordnede socialdemokratiske politik, der får ham til at skifte:

- Jeg synes faktisk, at fælleslisten ligger tættere på Socialdemokratiet - men partiets politik i Rebild det seneste år har mindet mere om radikal politik. Og radikal, det er jeg ikke.