HANSTHOLM: Delle Kompagniet i Hanstholm regner med for alvor at få gang i produktionen af økologiske frikadeller i uge 4.

Det fortæller Claus Westergaard, der sammen med makkeren Torben Meldgaard, sagde deres job op 1. august i år for at satse alt på Delle Kompagniet, som deres halvt år gamle firma hedder.

Delle Kompagniet startede med en grøntsags frikadelle. I dag er der kommet både en kyllinge- og fiskevariant til. Frikadellerne er helt økologiske, og uden brug af tilsætnings- eller allergifremkaldende stoffer. Det har taget lang tid og mange prøvesmagninger at finde de helt rette opskrifter for Claus Westergaard og Torben Meldgaard, men i slutningen af januar er de altså klar til at sætte de økologiske deller i produktion.