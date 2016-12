HJØRRING: - Det er en god dag, for man er glad for at hjælpe så mange, men det er også bekymrende, at der bliver flere og flere, siger Jette Videnkjær, formand for Dansk Folkehjælp i Hjørring.

I alt har 134 borgere søgt og fået julehjælp af organisationen. Det er 36 ansøgere mere end sidste år, hvor der var 98, der modtog hjælpen.

Kontanthjælpsreform har ramt

Sandie Korsgaard er en af dem, der har søgt om julehjælp i år. Hun er enlig forælder til et lille pige og en voksen søn, og det er netop de enlige forældre, som Dansk Folkehjælp støtter med julehjælp. Sandie Korsgaard er blevet ramt af kontanthjælpsreformen, efter hun afsluttede sin barsel. Hun er derfor dybt afhængig af julehjælpen.

- Jamen hjælpen betyder, at jeg kan give mine børn julegaver og en ordentlig jul, siger Sandie Korsgaard.

- Alle skal have en god jul

Jette Videnkjær er for tredje år i træk torvholder på projekt julehjælp. På trods af, at hun den sidste måned har haft rigtig travlt, så er hun ikke i tvivl om, at det er her, hendes passion ligger.

- Mit hjerte banker simpelthen for det sociale, og jeg synes at alle skal have en god jul - især børnene.

Sponsorater hjælper

Dansk Folkehjælp har udover 25.000 kroner også modtaget penge fra forskellige sponsorer og privatpersoner. I alt har organisationen indsamlet omkring 115.000 kroner, men det har også været hårdt arbejde.

- Det har været lidt sværere i år, for flere organisationer har for eksempel spurgt erhvervslivet om hjælp, fordi der er flere ansøgere. Det er klart, at de på et tidspunkt bliver nødt til at sige stop. Vi er bare rigtig taknemmelige for det, vi har fået, siger Jette Videnkjær.