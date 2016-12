DANMARK: Hvis du alligevel skal lægge budget for 2017, kan der være grund til at dvæle ved udgiften til bredbånd. Der kan nemlig være penge at spare ved at skifte internetudbyder.

Ifølge en prissammenligning som Samlino.dk har foretaget, er forskellen på den billigste og den dyreste bredbåndsløsning med 50 Mbit 3398 kroner om året.

- Der er ingen tvivl om, at der er mange penge at spare ved at sammenligne markedet for at se, om du har den billigste løsning, siger Mikkel Zimakoff, marketingsdirektør i Samlino.dk.

Prissammenligningen er lavet for bredbåndsløsninger på 50 Mbit, men hvis et selskab ikke nøjagtigt tilbyder en hastighed på 50 Mbit, er der taget udgangspunkt i den udbudte hastighed, der kommer tættest på.

Kviknet billigst lige nu

I øjeblikket er det Kviknet, der tilbyder den billigste pris.

Her får du en hastighed på op til 100 Mbit til 199 kroner om måneden med en mindstepris på 1194 kroner for de første seks måneder inklusiv oprettelse.

I kampen om at være billigst er Hiper dog skarpt i hælene på Kviknet. Hos Hiper får du også en hastighed på op til 100 Mbit til 199 kroner om måneden, men da Hiper tager et oprettelsesgebyr på 198 kroner, bliver mindsteprisen 1392 kroner for de første seks måneder.

Den dyreste udbyder er lige nu Dansknet, hvor en 50 Mbit-forbindelse ifølge prissammenligningen koster 449 kroner om måneden og 3092 kroner i mindstepris for de første seks måneder.

Forskellen mellem et abonnement hos Kviknet og et abonnement hos Dansknet er på 3398 kroner om året.

Imellem de dyreste og de billigste udbydere finder man mellemklassen, som blandt andet tæller Stofa, Yousee og Telenor.

Mange vil have hurtigt net

Flere og flere danskere vælger i dag bredbåndsløsninger med hastigheder på 50 Mbit eller derover. De udgør over en million abonnementer svarende til over en tredjedel af det samlede antal abonnementer i Danmark. Og det er på grund af streamingbølgen, forklarer Torben Rune, analytiker for konsulentvirksomheden Netplan.

- Danskerne bruger generelt mere båndbredde i dag end tidligere, og vi bruger det i høj grad på streaming, siger han.

I den forbindelse kan der være grund til ikke at stirre sig blind på prisen alene, når du vælger bredbåndsudbyder, mener Torben Rune.

- Selskaberne prøve at differentiere sig på serviceniveauet. Så hvis man dropper sin tv-pakke for at streame, kan det måske svare sig at købe et abonnement, hvor man har mulighed for at fejlmelde hele døgnet, hvis nettet ikke fungerer en lørdag aften, hvor du gerne vil se fjernsyn, siger han.

Kilde: Samlino.dk

/ritzau/FOKUS