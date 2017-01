DRONNINGLUND: Den af Dronninglund Borgerforening planlagte byportal ved indkørslen til byen har tidligere været omtalt her i avisen. Det er imidlertid sket på en måde, så man kunne misforstå projektet - både med hensyn til placering og udseende.

Herom siger borgerforeningens formand, Allan Danielsen:

- Borgerforeningen ønsker at dementere rygterne om byportalen. Det er ikke en portal/port, der går hen over hverken Slotsgade eller Søndervangsvej. Det har aldrig været planen. Vi har ikke været inddraget i de to tidligere artikler i Østvendsyssel Avis om portalen, så vi har ikke tidligere kunnet komme med vores version.

Borgerforeningens beskrivelse lyder således:

- Det er en portal, et skilt eller hvad man kan kalde det (se illustration) på under to meters højde og under tre meters bredde, som består af murede søjler med en plade imellem med udskårne illustrationer fra området med blomster/planter foran - lidt i stil med andre byer i området, men selvfølgelig ud fra vore egne ideer. Den er planlagt placeret på hjørnet af Slotsgade og Søndervangsvej i passende afstand fra vejen, så den ikke generer trafikken. Vi har været i kontakt med mange personer, foreninger, myndigheder, kommunen m.fl., der er positive overfor projektet efter at have set projektbeskrivelse og layout.

- Med henvisning til den sidste artikel i Østvendsyssel Avis kan jeg tilføje, at portalen allerede er godkendt af Fredningsnævnet - dog uden banner under skiltet til info om byfester mv.

- Det er på ingen måde vores hensigt i Borgerforeningen at skæmme vores flotte indkørsel. Det siger sig selv. Er der en forening, en privatperson, et firma eller andre, der ønsker at kommentere projektet efter at have set flere (og nu korrekte) detaljer, er vedkommende mere end velkommen til at kontakte os på borgerforening@dronninglund.dk, siger Allan Danielsen.

- Det kan her til sidst nævnes, at vi har søgt om en mindre udvidelse af Skovkiosken, så der bliver plads til et offentligt toilet. Dette har vi også fået lov til af Fredningsnævnet og andre myndigheder, og hvis økonomien og tiden er til det, så har vi planer om at opføre det til foråret, slutter formanden for Dronninglund Borgerforening.