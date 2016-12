Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

* Forsikringen dækker som udgangspunkt skader, som skyldes storm, hvis der har været vindstød på over 17,2 meter i sekundet.

Læs her, hvad forsikringen typisk dækker i tilfælde af stormskader:

Fik du skader af stormen Urd, kan du her læse, hvad der dækkes

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies