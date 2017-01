DANMARK: Selv med op imod 30 millioner musiknumre er det ikke ensbetydende med, at udbydere som Spotify, Tidal og TDC har alt.

Der er en risiko for, at man ikke kan finde den musik, man nu engang har på de gamle cd-skiver, i den kvalitet man søger.

Så er man typen, der gerne vil skrotte den gamle cd-afspiller, men ikke vil undvære den gamle cd-samling, er der kun én vej: Det er at læsse ens cd’er ind på computeren - eller "rippe" dem, som det hedder - og lægge dem på en server eller harddisk.

Det er efterhånden en ganske simpel opgave, forklarer Leif Jonasson, som er chefredaktør på magasinet Komputer for Alle.

- De fleste lyd- eller brænder-programmer kan gøre det i dag. Det vigtigste at huske er at give programmet lov til at læse metadata fra nettet. Cd’en selv indeholder ikke information om f.eks. cover, men det kan programmet hente på nettets databaser, siger han og tilføjer:

- Man skal dog huske, at det kan være tidskrævende, hvis man har meget musik. Man skal sætte tid af til det, siger Leif Jonasson.

Værd at overveje

Inden man giver sig i kast med at køre musikken ind på computeren, er der dog nogle ting, der er værd at overveje.

Én ting er, hvilket format man vælger. Det afgør nemlig kvaliteten af lyden.

Folk er dog forskellige. Nogen kan nemt høre forskel på formater, mens andre er ligeglade.

Det ændrer dog ikke ved, at det som tommelfingerregel er en god idé at rippe i et format, hvor der ikke er kvalitetstab - eksempelvis i formatet FLAC eller Apple Lossless på en Mac-computer.

På den måde får man den samme høje lydkvalitet som på en cd, hvilket de færreste streamingtjenester tilbyder. Kun Tidal tilbyder digital musik i ukomprimeret lydkvalitet, som de kalder "Hifi", men det koster 199 kroner om måneden.

Billig lagerplads

Til gengæld skal man ikke bekymre sig om manglende lagerplads til sin ukomprimerede musik. Computerlagerplads er i dag så billigt, at det ikke bør afgøre sagen. I den forbindelse er det værd at huske, at man risikerer at skulle gentage hele arbejdet, hvis man om et par år pludselig ikke kan leve med en lav kvalitet.

Når det kommer til, hvilken streaming-udbyder man vælger, så er der ifølge redaktionschefen på magasinet Lyd & Billede, John Hvidlykke, kun én vej frem: Prøv dem af.

Typisk tilbyder streaming-udbyderne et gratisabonnement. Kun på den måde kan man afgøre, om både musikindhold og brugerflade passer én.

Musikken skal selvsagt også høres ét sted, og her mener John Hvidlykke, at man skal huske at gøre fodarbejdet ordentligt.

De færreste vil nok synes, at en løsning med en bærbar computer, som er kabelforbundet til ens musikanlæg, holder i længden.

Heldigvis oplever han, at anlæg-producenterne efterhånden er blevet gode til at tænke streaming ind i forstærker- og receiver-udstyret.

Et men

Der er dog et "men", minder han om.

- Det skal jo ikke bare lyde godt, det skal også være nemt at bruge og have den rigtige funktionalitet. Hvis man for eksempel vil have delte playlister fra både streaming-tjenesten og ens server med cd-musik, så skal man se sig for. Det er ikke alle systemer, der kan det. Det bedste er at gå i butikkerne, forhøre sig og prøve udstyret. Og så selvfølgelig læse om mulighederne i specialmagasinerne, siger redaktionschefen.

Fakta om at rippe cd’er:

- Musikken på cd-skiver er allerede digital, så det, der sker, når man kører musikken ind på ens computer, er grundlæggende, at den bliver kopieret. Processen er kendt som at importere eller "rippe" ens musik.

- I processen vil ens program dog ofte opfordre til, at man komprimerer lyden - eksempelvis til MP3-formatet. Det skal man dog passe på med, da det kan forringer kvaliteten væsentligt. Vælg alternativt FLAC eller Apple Lossless.

- I iTunes skal du aktivt ændre indstillingerne under punktet "Generelt" og "Importindstillinger". Vælg "Import med": "Apple Lossless".

- Vil man have ens cd-musik på transportable enheder, er det værd at overveje at have den på en server i stedet for på en harddisk. Det giver stor frihed med hensyn til brugen.

- Det er fuldt lovligt at køre ens egne cd’er ind på en computer og bruge den derefter. Det er først, når man deler musikken med andre, at man risikerer at overtræde loven om ophavsrettigheder.

Kilder: Lyd & Billede, Komputer for Alle.

