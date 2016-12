NORDJYLLAND: Juleferien ventes at blive afsluttet med en storm, der kan give forhøjede vandstande og stormflod flere steder.

Læs her, hvordan du kan sikre dig bedst muligt mod stormen.

Før stormen:

* Hvis du har hus og have, så gælder det om at gå en runde uden for og fjerne både små og store løse genstande fra haven, for eksempel trampoliner, havemøbler eller børnenes legetøj.

* Fjern visne og knækkede grene fra træer og tjek efter, om der er løse tagplader og tagsten.

* Luk porte, døre og vinduer.

Under stormen:

* Hvis der opstår skade på vinduer eller tag, så fjern de genstande i huset eller lejligheden, der kan gå i stykker i tilfælde af regn.

* Vent med at gå udendørs og afdække skader til stormen er ovre - ellers kan det være farligt.

* Ring 112 ved alvorlige skader. Har du abonnement hos et redningskorps, kan du også rette henvendelse til det.

Efter stormen:

* Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale. Dæk huller i taget for eksempel med presenninger. Fjern genstande fra udsatte områder, der kan tage skade af regn.

* Tag billeder af skaderne eller optag dem på video. Vent med at smide beskadigede ting ud, til din forsikringssag er afsluttet, eller indtil forsikringsselskabets taksator har været forbi.

* Gem kvitteringer på midlertidige reparationer. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter på midlertidige reparationer, der kan forebygge yderligere skader.

Kilder: Alka, Falck, Forsikring & Pension og DMI.

