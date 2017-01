SÆBY: Fremtidens Sæby er overskriften, når Frederikshavn Kommune holder borgermødet onsdag aften.

Alle sæbynitter er inviteret til mødet, der handler om at skabe ny dynamik i det eksisterende bymiljø.

Flere borgere. Mere for børn. Fokus på stranden. Hvor skal der helt konkret sættes ind for at skabe positiv udvikling i Sæby, efter din mening? Og hvordan kan man bidrage selv?

Alle forslag er velkomne til borgermødet, onsdag den 1. februar kl 19 på Hotel Viking i Sæby.

Oplægget er den nyligt udkomne Masterplan Sæby, som Frederikshavn Kommune har udarbejdet på baggrund af blandt andet borgernes input og ønsker til udviklingen af byen. Med borgermødet er arbejdet nået frem til den praktiske del, og sæbynitterne opfordres til at deltage i mødet og give deres besyv med.

- Det her møde er en unik mulighed for at give sin mening til kende og blive en del af opbygningen af det nye Sæby. Hvis man gerne vil gøre en forskel for byen, sammen med foreninger, borgere, erhverv og Frederikshavn Kommune, så er det nu. Med respekt for historien skal vi nu sammen sætte kursen for fremtidens Sæby. Så jeg håber rigtig mange vil møde op og deltage i debatten, siger Anders Brandt Sørensen, formand, Plan- og Miljøudvalget, Frederikshavn Kommune.

Søren Wormslev, der til daglig er samfundsredaktør på Nordjyske, holder styr på talerækker og taletider.

Mødet finder sted på Hotel Viking i Sæby, og er fra 19 til 21. Der er kaffe og kage og taleret til alle.