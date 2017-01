Far og søn tror på fiskeriets fremtid

Målscorere for Sæby HK var: Malene Madsen 4, Anette Kristensen 3, Mette Kjærsgaard 2, Simona Florea 2, Caroline Gaardbo 2, Josephine Jessen 2, Sabina Bruun 2, Rikke Elversøe 1, Una Johanna Nolsøe 1.

- Det er absolut ikke optimalt, og jeg synes, at vi slår hurtigt op i banen. Det skal vi have ændret, hvis vi ikke vil ende nede i den tunge ende af 2 division, slutter Kim Sørensen.

- I 2. halvleg faldt vi lidt fra hinanden og fandt aldrig rigtigt det rette moment og tabte de sidste 30 minutter med 19-9, hvilket betød, at Søndermarken kunne vinde kampen med 34-19.

Fra kampstart blev sæbynitternes Mette Kjærsgaard og Simona Florea mandsopdækket, så det blev en svær kamp for Sæby HK angrebsmæssigt.

- Vi spillede 26-26 nede i Søndermarken i en af vores bedste kampe i denne sæson, og vi skulle ramme samme niveau i weekendens opgør for at få noget med fra kampen.

- Søndermarken IK fra Viborg har et meget rutineret hold med flere "gamle" spillere fra Viborg HK’s ligahold, så vi vidste, at det ville blive en svær opgave og ikke den perfekte modstander efter tre nederlag og en julepause, siger Sæby-træner Kim Sørensen.

Mette Kjærsgaard blev mandsopdækket og scorede kun to gange.Arkivfoto: Peter Broen

