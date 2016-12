SÆBY: Der kommer ingen ny beslutning om kystnære havvindmøller ud for Sæby, uden at sagen denne gang har været over byrådets bord.

Det siger borgmester Birgit Hansen (S) efter, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forleden besluttede at opretholde arealreservationen af de resterende arealer, som indgik i udbuddet af de kystnære havvindmøller.

En storm af protester

Sæby er et af områderne, og det førte til en storm af indsigelser - og kritik af, at byrådet havde været for passivt og ukritisk i forhold til de gener, som kystnære havvindmøller vil medføre.

Ifølge Lars Chr. Lilleholt opretholdes arealreservationen foreløbigt, indtil der er en nærmere afklaring for behovet for statslige udbud af kystnære havvindmøller.

Arealreservationerne vil betyde, at der ikke kan indsendes åben-dør-ansøgninger til placeringerne.

- Helt ny praksis

De pågældende arealer vil kun indgå i et eventuelt udbud af yderligere kystnære havvindmølleparker, hvis der er kommunal opbakning til et nyt udbud i området, oplyser ministeren.

Beslutningen drejer sig specifikt om arealerne ved Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Sæby og Bornholm

- Det er en hel ny praksis, at staten vil spørge kommunerne om statslige forhold, men vi vil selvfølgelig svare, hvis vi i givet fald bliver anmodet om det. Svarets indhold skal på det tidspunkt afgøres af byrådet.

Altså, vi letter på hatten, når vi ser manden, siger borgmester Birgit Hansen.