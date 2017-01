SÆBY: Et swingende studie 2 i DR Koncerthuset kunne fredag aften hylde både det spirende talent og det etablerede jazzvirke, da DPA sammen med DR Big Band inviterede inden for til koncert og prisuddeling.

Den unge trompetist og komponist Jakob Sørensen (28) fra Sæby blev kåret som ’Årets Nye Jazznavn 2017’ - og Leo Mathisen Prisen blev overrakt til trommeslageren Alex Riel.

Man er aldrig for ung eller for gammel til anerkendelse - og det var præcis, hvad der var på programmet fredag den 13. januar i DR Koncerthusets studie 2, da DPA, komponistforeningen, sammen med DR Big Band åbnede dørene til en aften med priser og musik i jazzens navn.

Årets Nye Jazznavn 2017

Først handlede det om de unge komponister: De tre finalister i Årets Nye Jazznavn kæmpede nemlig om titlen som ’Årets Nye Jazznavn 2017’.

Alle tre var de med deres værker blevet udtaget til finalen i DPA’s jazzkonkurrence for komponister under 30 år, der for 10. gang er med til at sætte spot på de spirende talenter, der findes i det danske jazzmiljø. Konkurrencen er skabt for at være et springbræt i de unge komponisters karrierer, og årets tre finalister kunne stolt lytte til uropførslen af deres værker for DR Big Band.

Vinderen af ’Årets Nye Jazznavn 2017’ er Jakob Sørensen

Det blev den 28-årige nordjyde Jakob Sørensen, der løb med titlen og nu velfortjent kan kalde sig for ’Årets Nye Jazznavn 2017’. Han vandt med værket ’Nomad’, der af juryen blev beskrevet som både cool, melankolsk og groovy på samme tid.

2. prisen gik til Benjamin Gower-Poole med værket ’Picture’

3. prisen fik Lasse Mørck tildelt for sit værk ’Prairie Sunset’.

- Dejlig overraskelse

Med priserne fulgte: 15.000 kr. til 1. prisen, 10.000 kr. til 2. prisen og 5.000 kr. til 3. prisen.

- Det var en dejlig overraskelse at høre DR Big Band’s arrangement af ’Nomad’. I deres hænder fik det et helt andet udtryk, en anden feeling - det var fedt at høre, hvad de kunne få frem i det. Det er en stor ære at stå her som vinder i aften og få den anerkendelse fra DPA - det betyder meget at opleve ens eget værk blive værdsat på den måde og få den anerkendelse som ung komponist. Denne konkurrence er et meget værdifuldt skub for de unge komponister, sagde Jakob Sørensen kort efter at have fået overrakt 1. prisen. Jakob udgav i februar 2015 sit debutalbum ’Bagland’, der blev udnævnt til et af 2015’s ti bedste albums af JazzNyt.

Leo Mathisen Prisen

Alex Riel modtager Leo Mathisen Prisen 2017

Fra de unge komponister til de erfarne jazzkræfter: Alex Riel kunne med stor applaus fra publikum i salen modtage sin hyldest, da han gik op på scenen for at få overrakt årets Leo Mathisen Pris.

DR Big Band og Leo Mathisen foreningen How How uddelte hermed for ottende gang prisen til en nulevende dansk jazzmusiker, der både rummer elementer af guldalderjazzen - som Leo Mathisen repræsenterede - og har en fremadpegende kunstnerisk jazzåre i sig, der tegner den nutidige jazz.

Som Leo Mathisen prismodtager skriver Alex Riel sig ind i historien sammen med tidligere vindere som: Niels Jørgen Steen, Kresten Osgood, Ib Glindemann, Ray Pitts, Tomas Franck, Hugo Rasmussen og Mads Mathias.