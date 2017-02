HJØRRING: Børneafdelingen på sygehuset i Hjørring fik lørdag et særligt besøg - foreningen Lastbiler for Børn var forbi med stribevis af lastbiler plus et par politibiler, som børnene kunne komme helt tæt på.

Det store leben på parkeringspladsen vakte begejstring hos børnene. Nogle af dem måtte blive indenfor, fordi de var i isolation, men de kunne nyde synet inde fra vinduerne.

Andre indlagte børn kunne få lov at komme udenfor en tur.

Mange børn havde mod på at kravle ind i lastbilernes førerhuse eller politibilerne, og de fik også lov at dytte.