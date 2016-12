Lektor: Præsidentvalg i Somalia er et illusionsnummer

Saltet er kommet ind med stormen Urd, der har ført det med fra Vesterhavet. Da det ikke regnede så meget under stormen, så har regnen ikke skyllet saltet ud af luften.

Ifølge Energinet Danmark, der styrer højspændingsnettet i Danmark, er der tale om, at salt har aflejret sig i stationen.

Strømafbrydelserne skyldes, at der ved 18.35 tiden i aftes skete en udkobling på 150 kilovolt højspændingsstationen ved Vilsted nær Løgstør koblede ud.

VESTHIMMERLAND: Adskillige hundrede husstande i Vesthimmerland - specielt i Nibe, Løgstør og Farsø - har i to omgange i aftes og i nat været ramt af strømafbrydelser af godt og vel en halv times varighed.

Salt var skyld i to strømafbrydelser. Arkivfoto

