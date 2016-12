THISTED: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle 26 kommunalbestyrelsesmedlemmer får en lønstigning på 17.988 kroner næste år.

Samtidig får borgmester Lene Kjelgaard en lønstigning på 235.553 kroner. Det svarer til 31,4 procent.

Lønstigningerne sker på baggrund af, at økonomi- og indenrigsministeriet 13. december offentliggjorde en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne. Bekendtgørelsen betyder, at borgmestervederlaget skal hæves med 31,4 procent. Samtidig giver bekendtgørelsen mulighed for, at andre vederlag også kan stige.

Der var lagt op til enten kun at give borgmesteren den lovbestemte lønstigning, eller at hæve vederlagene for seks andre poster. Det talte blandt andet udvalgsformænd og viceborgmesteren.

Det blev dog en mellemvej, der blev vedtaget til aftenens afstemning, hvor 19 stemte for en model tre, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer får en stigning på 17.988 kroner. Syv stemte imod. Borgmester Lene Kjelgaard undlod at stemme begrundet med, at hendes vederlagsstigning er bestemt fra Christiansborg.

- Mange bliver nødt til at købe sig fri for at være med i kommunalbestyrelsen, blandt andet derfor anbefaler vi model tre, der ligestiller kommunalbestyrelsesmedlemmerne og giver alle en lille stigning, sagde Morten Bo Bertelsen fra SF.

Blandt andre Jens Otto Madsen, Ø, og Ib Poulsen, DF, stemte imod.