Samtalebar holdes i præstegårdens konfirmandstue på fredag den 13. januar, og der kræves ingen tilmelding. Det varer kun en time fra 16 til 17, så der er tid nok til at nå hjem til aftensmaden og en weekend, der så forhåbentlig har fået en god start.

- Det er god lejlighed til at tage hul på nogle af de store spørgsmål i livet, og snakken kan jo fortsætte derhjemme hvis en time ikke er nok til at snakke færdig, siger Tenna Lyng Svensson fra Jerslev Kirke.

Alle er velkomne, og der kræves ingen uddannelse i filosofi for at kunne snakke med om emner som tillid, begrænsninger, det gode liv, eller emnet på fredag som bliver "begyndelse".

Derfor er Jerslev Kirkes samtaleløb om vinteren erstattet af samtalebar. Princippet er det samme: Sognepræsten indleder med et oplæg til dagens emne, og så er ordet frit i grupperne. Der serveres øl, vand og popcorn.

