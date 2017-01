BRØNDERSLEV: Det bliver det lokale sangtalent Alberte Bønkel fra Brønderslev Kulturskole, der får æren af at synge den danske nationalmelodi, når der er floorball pokalfinalestævne i Brønderslev Hallen på lørdag 14. januar.

- Vores første prioritet har hele tiden været at få en fra vores lokale kulturskole til at stå for denne del af arrangementet, og vi er utrolig glade for at der nu er lykkedes, fortæller pr- og eventansvarlig Lars Bisgaard Andreasen.

Han roser Kulturskolen for at gå op i opgaven med stor iver da man fik buddet.

- Vi er virkelig glade for, at kulturskolen i Brønderslev har brugt kræfter på at hjælpe os. Vi vil jo rigtig gerne benytte en lejlighed som denne til at vise hvad Brønderslev kan byde op, overfor de mange gæster der kommer til stævnet.

19-årige Alberte Bønkel studerer musik på Aalborg Universitet. Hun er en meget musikalsk pige, som blandt andet har skrevet en del sange selv. I sin tid på Brønderslev Gymnasium var hun ligeledes meget aktiv i musicals og andre opsætninger på gymnasiet, og hun har blandt andet også optrådt på Guldbæk festivalen. I 2016 modtog hun Brønderslev Kommunes ungdomslederpris for sit store frivillige arbejde i spejderbevægelsen.

Man kan høre Alberte Bønkel synge nationalmelodierne kl. 12.57 til damernes finale og kl. 15.57 til herrernes finale, hvor Brønderslev er den ene af finalisterne.