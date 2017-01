Savnet lokal leg for de små

En gruppe på otte frivillige fra et bredt geografisk område i Himmerland står bag legestuen Spiren, som har fået lov at låne skolefritidsordningens lokaler på Hellum FRI mellem Skørping og Terndrup.

REBILD: Det fandtes slet ikke i forvejen i miles omkreds, men fra onsdag er der nu et lokalt ugentligt tilbud om legestue for 0-5-årige børn og ikke mindst hjemmegående forældre.

Frivillig Cathrine Bengtsson (tv) har årelang erfaring med at lede legestue og stod for musikalske aktiviteter på Spirens åbningsdag. Bagest fra venstre frivillig Vanilla Sommer, Sine Nielsen fra Støvring med Johannes og Caroline, Jacqueline Vilsbøll fra Aarestrup med Mads og Charlotte Pedersen fra Sørup med Sophia (og Zander på tre år, som havde fået fri fra børnehaven i dagens anledning).

