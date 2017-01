FREDERIKSHAVN: Fredag formiddag blev Frederikshavn Erhvervsråds to priser delt ud. Vækst og Viljeprisen gik til Scanel International med hovedsæde i Frederikshavn. Iværksætterprisen gik til Jesper C. Winter, der ejer Skagen Fiskerestaurant. Indstillingen lød for vinderen af den store erhvervspris:

Har du brug for en marine/offshore virksomhed, der tør satse på nye markedsområder og som har håndværkere i verdensklasse, så har du brug for Scanel International A/S.

Stor spiller på sit felt

Virksomheden, der er etableret af Ole Thue Hansen, ligger på Havnepladsen i Frederikshavn og er med sine omkring 260 fastansatte en af de helt store spillere inden for sit felt. Scanel International leverer elektriske systemer, installationer og service til den maritime industri, offshore, olie & gas og vindbranchen. I en tid med lave oliepriser har virksomheden formået at få åbnet et nyt forretningsområde inden for særligt offshore vind, hvor virksomheden er lykkedes med at blive størst inden for markedet for transition pieces - de såkaldte TP’er - hvor de forestår alt lige fra design og elektriske installationer til den færdige kontrol. Transition pieces er det gule mellemstykke, som havvindmøllen står på i vandoverfladen, og som indeholder de tekniske installationer, der forbinder vindgeneratoren til el-nettet via søkabler. Væksten i offshore vind har stor betydning for Scanel i en tid, hvor oliepriserne presser et af virksomhedens traditionelle arbejdsområder.

Fordoblet omsætning

I 2015 afleverede de et regnskab med 5,5 procent på bundlinjen ud af en omsætning på godt 300 millioner kroner.

Forventningen til 2016 er en fortsat vækst på 8-10 procent i omsætning. Fra 2013 er omsætning fordoblet og resultatet steget fra 1,2 millioner kroner til 16,8 millioner kroner.

To ejere og en direktør

Scanel er ud over Ole Thue Hansen drevet af Palle Thordal Lavrsen og adm. direktør Claus Søgaard Poulsen, som kom til virksomheden i september 2014. Trioen har formået at vækste utrolig flot de seneste år på trods af afmatningen i offshorebranchen.

Fælles forståelse

Scanel har i de seneste år arbejdet med kultur og adfærd, så de ansatte har en forståelse for hinandens arbejdsopgaver og de fælles mål i virksomheden. Scanel er meget åben om deres tal og resultater overfor de ansatte, så alle kan se, om de er på rette vej. Scanel har også et stort fokus på uddannelse og opgradering af medarbejdere på alle niveauer lige fra lærlinge og til den øverste chef.

Virksomheden har satset intensivt på dygtige håndværkere, der i dag har hele verden som arbejdsplads. Virksomheden udmærker sig ved på at dybt forankret lokalt - men også ved at være en stærk spiller globalt.

Hårdt marked

Scanel International indstilles til vækst og vilje-prisen for deres flotte præstationer og fremgang på trods af et presset offshoremarked og for at have modet til at åbne et helt nyt forretningsområde med installation og service på vindmøller.

NORDJYSKE Medier bringer senere i dag mere fra prisuddelingen i Det Musiske Hus, og i morgen kan du i avisen læse et portræt af Scanel International.