LEICESTER: Leicester har slet ikke fået spillet til at fungere i denne sæson i Premier League.

Men vendepunktet for det engelske mesterhold kom måske i sidste weekend, da det på udebane mod Stoke efter pausen lykkedes at vende 0-2 til 2-2 med ti spillere efter Jamie Vardys udvisning.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel var en af de spillere, der tog ordet i pausen efter en elendig første halvleg.

- Bevæget og vred

- Hvis, der er behov for at sige noget, så siger jeg det gerne.

- Jeg var meget bevæget og vred på det tidspunkt, og jeg havde behov for at få sagt nogle ting, siger Schmeichel ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg var ikke den eneste - mange kom ud med noget.

Et muligt vendepunkt

- Vi har et omklædningsrum med mange ledere, så vi havde en god snak og besluttede, at dette ikke var den måde, at kampen skulle fortsætte, siger danskeren.

Leicester-manager Claudio Ranieri mener, at pausen og anden halvleg mod Stoke kan blive et definerende punkt for holdets sæson.

- Det kan blive et vendepunkt, men vi skal fortsætte i de næste tre kampe, siger italieneren.

- En fantastisk atmosfære

- Der var en fantastisk atmosfære i omklædningsrummet. Spillerne troede på, at de kunne kæmpe sig tilbage, og de havde ret. Det kan man ikke gentage. Der er nogle øjeblikke, som man ikke kan genskabe, så spillerne må forstå, at de næste kampe er meget vigtige for os, siger Ranieri.

Leicester indtager Premier Leagues 15.-plads med 17 point efter 17 spillerunder.

Mandag venter Everton, der på niendepladsen har seks point mere end Leicester.

/ritzau/AFP