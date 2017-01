HJØRRING: Det nye Vendsyssel Teater slog søndag aften dørene op for 400 inviterede gæster til det nye teaters første forestilling: Et gallashow med Preben Kristensen som konferencier, der skal markere det nye teaters åbning.

Blandt de inviterede var repræsentanter for de tre fonde, som har investeret hovedparten af pengene, arkitekter, byrådsmedlemmer, men også en række teaterchefer og skuespillere, som alle jublede over Vendsyssel nye teater.

Vendsyssel Teaters direktør, Lars Sennels, drillede en storgrinende Peter Westphael fra Randers Egnsteater med, at Randers nu "kun" har landets næststørste egnsteater.

Hausgaard var blandt de mange optrædende, som begejstrede det festklædte publikum ved aftenens show. Blandt de optrædende var også Ulla Henningsen, som blandt sang "A Nightingale sang in Berkeley Square", akkompagneret af Uffe Markussen på saxofon.

Konferencier Preben Kristensen var beæret over at være med i teatrets første forestilling. Efter en prøve om eftermiddagen sagde han:

- Det er et meget flot teaterrum. Når man kommer ind, tænker man som skuespiller: Waow! Her kunne jeg godt tænke mig at lave teater.

Gallashowets kapelmester - og direktør i Hjørring Revyen - Henrik "Baloo" Andersen er glad for akustikken.

- Det er som at sidde i et godt lydstudie. Det er optimalt, selv uden forstærkning af lyden, sagde Henrik "Baloo" Andersen.

Næste skridt er op til publikum, som i den kommende tid kan tage huset i brug.