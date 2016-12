NØRLEV: Stormen Urd tog natten til tirsdag et stort stykke af kysten ved nedkørslen til Nørlev Strand.

Den tog også en halv parkeringsplads og blotlagde fundamentet på et sommerhus umiddelbart nord for nedkørslen. Sommerhuset er nu i fare for at styrte i havet, hvis der kommer mere blæsevejr af stormstyrke.

Takket være kystsikring med granitsten er sommerhusene syd for nedkørslen uberørte.

Før kystsikringen blev etableret i år røg flere huse i havet nord for nedkørslen på grund af stormene Allan og Bodil.