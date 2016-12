Tømmermænd går under jorden

Tyrkiske og russiske kampfly angriber IS i Syrien

På tilskuerpladserne samt langs banden er forældre og søskende mødt talstærkt frem for at heppe.

Arena Himmerland danner ramme for stævnets alleryngste deltagere, nemlig fra seks til otte år.

STØVRING: Støvring Idrætsforenings traditionelle julefodboldstævne bliver i øjeblikket afviklet over fire dage i de tre sportshaller i Støvring, nemlig i Støvring Hallen og de to haller i Arena Himmerland.

312 hold tilmeldt årets udgave af indefodboldstævne over fire juledage i Støvring i tre sportshaller

Mille (tv) og Liv fra Terndrup IF jubler efter en målscoring.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies