BRØNDERSLEV: BFC Vendsyssel Hot Shots måtte kæmpe uventet hårdt før sejren over Frederikshavn Blackhawks var i hus, og så skete det først i tiden 2.15 inde i overtiden.

Fra kampens start lagde Brønderslev-mandskabet ellers pres på det unge frederikshavner-hold og der opstod hurtigt tre-fire store chancer der burde have resulteret i ét mål eller to, men så går det som det ofte gør, en hurtig kontra og Blackhawks havde bragt sig i front med 0-1, da var der kun spillet små 4 minutter.

Spillet bølgede nu frem og tilbage og det virkede som om hjemmeholdet havde glemt det ekstra gear hjemme på sofaen, alligevel lykkedes det for holdet, i tiden 17.15 at få udlignet til stillingen 1-1, ved Niklas Juul, det skulle kun vare 1,5 minutter, så havde gæsterne bragt sig i front 1-2 hvilket blev periodens slutresultat.

Fra starten af Anden periode prøvede hjemmeholdet igen at overtage styringen af kampen, det resulterede igen i flere store chancer, men ind ville bolden ikke, også selv om der blandt de brændte chancer var et par rene "direktører"

I tiden 9,43, lykkedes det igen Blackhawks at score, på en hurtig kontra, efter en Brønderslev fejlaflevering så stillingen nu var 1-3, og man skulle helt hen til tiden 16.37 før det igen lykkedes Niklas Juul at score så stillingen nu var 2-3, kort tid efter blev Brønderslev-mandskabet ramt af en, lidt diskutabel, udvisning det medførte at modstanderne, kun to sekunder før tid, igen bragte sig i front med to mål, så stillingen ved afslutning af 2. periode var 2-4.

Brønderslev holdets træner og assistenttræner forlangte i pausen mere vildskab og kamp om bolden og alle var klar over at der skulle kæmpes særdeles hårdt for at få kampen vendt, den indstilling kunne tydelig mærkes på spillerne fra 3. periodes start, men stadigvæk manglede der skarphed og præcision i skuddene, samtidigt med at Blackhawks målmanden, Jonas Juul fandt den ene store redning frem efter den anden.

Man skulle helt hen til tiden 12.24, før det lykkedes Niklas Juul at score et vaskeægte hattrick til stillingen 3-4 og da hjemmeholdets nr. 13, Jan Krejcicek to minutter senere udlignede til stillingen 4-4, medførte det naturligvis stor jubel fra hjemme publikummet, der gik dog under ét minut før en ny fejl aflevering, denne gang, til en fuldstændig fri Blackhawks- spiller, havde bragt udeholdet i front, til stillingen 4-5,

- Heldigvis havde hjemmeholdet nu fundet opskriften og under 2 minutter senere havde Andreas Glad igen bragt balance i regnskabet, til stillingen 5-5, hvilket var resultatet ved 3. periodes afslutning, det betød omkamp på 10 min, dog ville kampen slutte, når et af holdene havde scoret ét mål, fortæller Jeppe Bisgaard fra Vendsyssel Hot Shots.

Det blev BFC Vendsyssel Hot Shots der trak det længste strå, og 2.15 inde i overtiden bankede nr. 14, Anton Madsen, bolden i mål, med et velplaceret langskud til stillingen 6-5

Kampens pointhøst (mål og assist): Niklas Juul 3+1, Anton Madsen 1+1, Jan Krejcicek 1+0, Andreas Glad 1+0, Rasmus Overgaard 0+1, Niklas Knøsen 0+1.