BRØNDERSLEV: BI-Bordtennis’ nyoprykkede serie 1 hold har fået en fremragende start på forårssæsonen. Efter fire kampe topper holdet rækken med maksimumpoint. Holdets tredje kamp var mod ærkerivalerne fra Tateni Aalborg.

- Det blev et brag af en kamp. Efter blandt andet at have tabt doublen kom BI bagud 3-1, inden de rutinerede BI’ere Hugo Sørensen, Caspar Birk og Jan Philipsen havde spillet sig ind i kampen, fortæller formand for BI-Bordtennis, Thomas Krog.

- Ved 6-5 til BI spillede Jan Philipsen en drabelig kamp i fem sæt, som Jan Philipsen hev hjem med mindst mulig margin, så BI vandt kampen 6-4. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Aalborg-klubbens førstehold spiller mod BI’s tredjehold.

Dagens efter kampen mod Tateni havde Caspar Birk og Hugo Sørensen taget Flemming Kristiansen med som tredjemand i topkampen mod Viborg. Denne gang var BI helt klar fra starten, hvilket gav en sikker sejr på 10-0.

Næste kamp er onsdag på BI-Centeret, hvor BI tager imod Vorup.