KOLDING: Et stort efterår havde fredag nær fået et rabalder af en triumf som afslutning for Mors-Thy Håndbold.

Årets sidste ligakamp gav et meget overraskende point ude mod KIF Kolding-København, som kun takket være et straffekast af Bo Spellerberg efter tid fik uafgjort 29-29.

- Det er helt fantastisk, og vi er superglade for det. Det havde jeg ikke regnet med, lød det fra cheftræner Jan Paulsen efter kampen.

Han græder tørre tårer over det mistede point til allersidst - også selv om Mors-Thy var meget utilfredse med kendelsen for straffekast.

- Det var sådan et, som bliver dømt imod en på udebane i Kolding - og som ikke var blevet dømt imod os på hjemmebane, siger Jan Paulsen.

Henrik Tilsted og Marcus Dahlin scorede begge ni mål for Mors-Thy.

Med det ene point går Mors-Thy på vinterpause med overraskende slutspilsplacering i behold.