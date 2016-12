NORDJYLLAND: Nordjylland er den region i landet, hvor færrest kom til skade nytårsaften sidste år. Faktisk var det ikke et særsyn. Sådan har det været i flere år, og noget tyder på, at nordjyderne er gode til at huske på sikkerheden.

I hvert fald var de fleste af dem, vi mødte ved et fyrværkeriudsalg i City Syd, både forsynet med krudt og sikkerhedsbriller.

- Vi skal opfordre kunderne til at købe briller, og salget går også godt. Det er især familier med små børn, der køber, siger Mikkel Bach Krogh fra T Hansens udsalgssted.

Selv om fyrværkerikampagnen i flere år har slået på vigtigheden i at bruge beskyttelsesbriller, er der ifølge overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital brug for endnu mere fokus og opmærksomhed på brillerne. Han mener, at pligtkøb køb af beskyttelsesbriller bør overvejes.

- Hvert år inden nytår spørger jeg øjenlægerne, hvad de siger til de råd, vi kommer med, og de har endnu ikke set nogen, der bliver helt blinde, som har haft sikkerhedsbriller på. Brillerne forhindrer selvfølgelig ikke brandskader, men det er en helt anden problemstilling, hvor det handler om noget kosmetisk og ikke om at miste synet, siger overlæge Jens Lauritsen.

Ulykkes Analyse Gruppen samler og registrerer alle skader som følge af nytårsfyrværkeri, der behandles på sygehusene, og der er også andre steder, hvor sagkundskaben efterlyser større fokus.

- Jeg kunne også godt ønske mig, at folk bliver bedre til at overholde sikkerhedsafstanden, der står på hver fyrværkeriartikel. Jeg kunne også ønske mig, at forældrene er sammen med børnene, når der skal fyres fyrværkeri af. På den måde kunne vi undgå nogle af de skader, hvor børn går rundt alene og skyder fyrværkeri af, som de ikke må købe selv, siger overlæge Jens Lauritsen.