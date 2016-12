SULDRUP: Da medlemmerne af det frivillige hjælpekorps Seniorservice i Suldrup forleden fjernede løse blade fra træerne omkring Jættehøjen i Suldrup, opstod idéen spontant med også at få fjernet al den selvsåede gyvelbevoksning på Jættehøjen.

Frontfigur i arbejdsgruppen Gert Jensen pointerer, at det ville krævede en godkendelse af miljøafdelingen i Rebild Kommune.

En mail med en beskrivelse af oprydningsplanen blev derfor sendt af sted og resulterede i et kommunalt besøg i Suldrup af biolog Jens Kristian Uhrenholt.

Han godkendte efter en besigtigelse af gyvelbeplantningen sammen med en lokal anlægsgartner hyret som konsulent af Seniorservice planerne om at fjerne bevoksningen ved lokal frivillig seniorarbejdskraft.

Gyvelbeplantningen blev derefter gravet op og læsset på en trailer og kørt på genbrugspladsen af de frivillige tilknyttet Seniorservice i Suldrup.

Arbejdets udførelse på Jættehøjen blev bagefter fejret med kaffe og rundstykker sponseret af byens DagligBrugs.

Suldrup Senior Service er nu godt i gang med sit 2 år, og siden starten har gruppen af frivillige løst mange opgaver.

Det er både store og små, lige fra afvaskning af vej- og byskilte, maling af spejderhuset og borde og bænke omkring søen, opsamling af affald i og omkring byen samt vedligeholdelse af byens flagallé samt af Nerup kirkesti og ikke mindst den kæmpestore opgave med etablering af Bytorvet

For at gruppen kan blive ved med at løse opgaver bliver der løbende søgt økonomisk støtte hos diverse fonde.

På årets sidste arbejdsdag fik seniorgruppen overrakt en check på 10.000 kroner af Himmerlandsfonden.

Disse penge skal i 2017 bruges på både nyanlæg og vedligeholdelse af stier i Suldrup og nærmeste omegn.