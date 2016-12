MONTREAL: Danmark U20-landshold i ishockey kan efter en sejr over Finland i sin anden kamp ved VM i Canada begynde at drømme om at gå videre fra den indledende runde.

De danske ishockeytalenter besejrede finnerne 3-2, og har dermed tre point i gruppe A.

Mandag tabte danskerne åbningskampen 1-6 til Sverige, men det store nederlag havde spillerne tilsyneladende rystet af sig.

Sejren blev grundlagt i første periode, som Danmark vandt 2-0.

William Boysen scorede efter godt fem minutters spil, mens David Madsen øgede føringen med under tre minutter tilbage af perioden ifølge turneringens hjemmeside.

Finland formåede heller ikke i anden periode at score, og gik derfor ind til de sidste 20 minutter bagud med tre mål, efter en ny dansk scoring af Joachim Blichfeld efter 35 minutter.

I tredje periode var rollerne byttet om. Finland reducerede til 2-3, mens Danmark ikke formåede at passere den finske målmand.

Nu venter Tjekkiet i den næste kamp, som spilles 29. december.

Tjekkiet fører gruppe A med fire point efter to kampe. Sverige kan dog med en sejr i holdets anden kamp mod Schweiz spille sig til tops i gruppen.

De seneste to år er det danske U20-hold noget overraskende nået frem til kvartfinalen ved VM.

/ritzau/