FREDERIKSHAVN: Service skal være nøgleordet helt ind i butikkerne og restauranterne i Frederikshavn.

- Det appellerer Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK til, at foreningens 180 medlemmer tager til sig, så målet om i 2018 at blive Danmarks bedste handelsby kan blive en kendsgerning.

På FREDERIKs årlige generalforsamling torsdag aften deltog 90 af foreningens medlemmer, og der blev indledt med et service-kickoff til byens erhvervsdrivende serveret af Claus Krøyer, der er en af grundlæggerne af blandt andet Crazy Daisy og CULT A/S.

Næste indspark bliver, når Uffe Holm gæster Det Musiske Hus den 28. februar, hvor over 400 medlemmer fra erhvervs-, turist- og handelstandsforeninger har købt billet.

FREDERIK er ikke sat i verden for at lave et stort overskud, men det primære mål er at årets indtægter investeres direkte i omsætningsskabende initiativer.

I 2016 budgetterede man med et overskud på 54.500 kroner - årets resultat blev et overskud på 33.347 kroner, hvilket var et tilfredsstillende resultat.

FREDERIK har sammenlagt investeret 1.269.902 kroner i omsætningsskabende fremstød mod 1.186.000 kroner i 2015.

Hertil kommer investeringen og overtagelsen af byens juleudsmykning, der som bekendt blev en dundrende succes med landsdækkende presseomtale.

Handels- og virksomhedsforeningens slogan er, at "Sammen skaber vi kundeoplevelser i byrummet", og netop sammenholdet slog foreningens formand, Erik Sørensen, kraftigt på flere gange.

Projekt gågade

- Næste store opgave, hvor vi skal stå sammen, er den nye gågade, hvor der allerede er første møde 15. marts. Her skal FREDERIK være med helt på forkant, så vi er med til at skabe en fremtidssikret gågade i Frederikshavn.

- Og så er det altså vigtigt, at vi med god service helt ud i butikkerne og restauranterne i fællesskab får skabt kundeoplevelser i både by- og butiksrummet, sagde Erik Sørensen.

Ind i bestyrelsen trådte Casper Høgsted i stedet for Henrik Nielsen, der ikke ønskede genvalg.