Det resulterer i, at der fra familien Skak Øgaards hjem i løbet af vinteren afgår en container til Ghana.

Lokalt i Vesthimmerland har Elisabeth Skak Øgaard også bidragsydere, som i form af blandt andet tøj og legetøj støtter hendes bestræbelser på at gøre dagligdagen for gadebørn i Ghana mere tålelig.

En meget stor del af det hun tjener som servitrice går til fonden, der i øjeblikket hjælper 22 ghanesiske gadebørn i Cape Coast. Fonden betaler for husly, skolegang og skoleuniformer.

Pengene sender hun til fonden "Building A Brighter Youth Foundation" - en fond den vesthimmerlandske pige selv taget initiativ til at stifte i det vestafrikanske land, der tidligere hed Guldkysten.

RØNBJERG: Når 21-årige Elisabeth Skak Øgaard fra Rønbjerg ved Løgstør i weekenderne stiller sig bag baren som servitrice på "Nr. 2c", der er en kaffe-, bar- og vinstue i Torvegade i Løgstør, er formålet klart: At tjene så mange penge som muligt til fattige gadebørn i Cape Coast i Ghana, så de kan komme i skole.

