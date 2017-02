BRØNDERSLEV: Der bliver masser af Shu-bi-dua-musik på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev lørdag 18. marts.

- Der er mulighed for at opleve en forrygende koncert med to af Shu-bi-duas legendariske medlemmer Claus Asmussen og Bosse Hall Christensen, fortæller formand for Støtteforeningen for Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, der er arrangør af koncerten.

- Sammen med deres band, Shu-bi-or-not-Shu-bi, leverer de et show fuld af nostalgi, fis og ballade med afsæt i Shu-bi-dua-numre fra de gyldne år, 1973-1982.

Foruden Claus Asmussen og Bosse Hall Christensen består bandet af tre musikere, som bestemt heller ikke holder sig tilbage - Karsten Lagermann, John Sørensen og Klaus Poulsen. Med humor, kærlighed og fandenivoldskhed leverer bandet de legendariske hits sammen med en stribe af periodens mere "hemmelige" numre - naturligvis tilsat masser af gags, skæve anekdoter og gakkede shownumre. En mere autentisk Shu-bi-dua oplevelse fås ikke, men vogt jer for efterligninger.

Der er mulighed for at tilkøbe spisning i højskolens spisesal før koncerten kl. 18 for 125 kr. Dørene åbnes en time før arrangementet.

Medlemmer af Støttekredsen får 50 kr. i rabat på billetkøb.