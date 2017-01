Sigtelse for tyveriforsøg

Sigtelse for tyveriforsøg

- Det er en 25-årig mand som er sigtet for medvirken og tyveri af bilen, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

SJØRRING: Sidst i oktober forsøgte en mand at begå indbrud i købmandsbutikken i Sjørring og det hele blev fanget på butikkens videoovervågning.

En 25-årig mand sigtet for at være med til kikset indbrud

