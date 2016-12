KØBENHAVN: Et flertal af Folketingets partier vil sende antallet af indbrud i Danmark nedad med en ny lovpakke. Det skriver DR.

Det er Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der står bag ønsket om ny lovgivning.

Ifølge Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, skal det ske ved at ændre bygningsreglementet, så der stilles krav om tyverisikring af døre og vinduer.

- Det mest effektive middel mod indbrud er at sikre sit hus. Og det sker ved at have gode vinduer og døre, som det er svært at komme ind ad, siger hun til DR.

Ønsket er, at døre og vinduer skal være så godt sikret, at det tager en indbrudstyv mindst tre minutter at bryde dem op.

Det bakker Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, op om.

- Lovkrav om tyverisikrede døre og vinduer vil få antallet af indbrud til at falde drastisk. Derfor ønsker vi det indført i Danmark, siger han.

Færre juleindbrud

Dansk Folkeparti bakker op om ideen, hvis det kan gennemføres, uden at det bliver for dyrt for borgerne. Kravet skal ifølge partiet følges op af højere straffe til indbrudstyve.

Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge DR, at Danmark i 2013 havde 748 indbrud per 100.000 indbyggere. Det er langt flere end i eksempelvis Tyskland og Norge. Antallet af indbrud er dog støt faldende.

Dagen omkring jul er sædvanlig vis højsæson for indbrud.

I år ser det dog bedre ud end tidligere. Mellem den 20. og den 24. december har politiet modtaget anmeldelser om 464 indbrud. Det er et fald på 34,1 procent fra 704 sidste år.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd peger undersøgelser på, at indbrudssikring af huse kan sænke antallet af indbrudsforsøg med op til 20 procent og antallet af gennemførte indbrud med helt op til 50 procent.

De tre partier udgør tilsammen 97 mandater og har dermed flertal i Folketinget. Derfor vil Trine Bramsen nu bede regeringen indkalde til forhandlinger med partierne om en ny indbrudspakke.

