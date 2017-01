SINDAL: 26. januar er der reception i Das Deutsche Haus i Sindal. Det er en fløj på Sindal Skole, der er indrettet til et særligt undervisningssted for hele kommunes tyskelever og lærere.

Det nye tyske hus er bygget op efter samme idé som The English House i Hirtshals, der har eksisteret siden 1985. Begge huse hører under Hjørring Kommunes skoletjeneste.

- Vi har på Sindal Skole nogle aktive tysklærere, som gerne har villet lavet det her, fortæller skoleleder Birgit Amtoft-Christensen, Sindal Skole.

- Tanken er, at kommunens elever i 5. til 8. klasse skal kunne komme her og få et fagligt og alternativt boost i tysk, siger hun.

Det tyske hus vil endvidere tilbyde kurser til tysklærerne.

- Vi har lavet partnerskabsaftale med en tysk skole om udveksling, ligesom vi vil samarbejde med Goethe-Instituttet i København, forklarer Birgit Amtoft-Christensen.

De tre tysklærere, der vil undervise i Das Deutsche Haus er Heidi Mølgaard, Vibeke Wurtz Erlenbach og Helen Sørensen.

Der er indvielse af det tyske hus torsdag 26. januar, mellem 13 og 15. Skole- og dagtilbudschef Peter Larsen, Hjørring Kommune vil åbne huset.