HIRTSHALS: Fredag 10. februar slår Nordsøen Oceanarium dørene op til udstillingen "Det levende køkken", der skal give børn og børnefamilier nye, sjove oplevelser med at spise og tilberede fisk. Udstillingen er udviklet i samarbejde med tre andre akvarier og Københavns Universitet.

Nordsøen Oceanariums nye udstilling "Det levende køkken" er en del af Projekt FiSK; en ny national indsats, hvor danskerne på utraditionel vis kan lege sig til viden om fisk som fødevare, sundhed og bæredygtighed, og hvor forskere fra Københavns Universitet undersøger, hvad indtag af fisk betyder for børns sundhed. Indsatsen er støttet af Nordea-fonden.

Baggrunden for projektet er, at man ved, at det er sundt at spise fisk, men at danskerne spiser for lidt af dem. Det gælder også for folk fra Hirtshals. Derfor er Nordsøen Oceanarium gået med i et projekt, der skal få folk - særligt børn - til at tage lidt flere fisk over på tallerkenen.

- Vi glæder os rigtig meget til at åbne udstillingen. Vi har jo længe haft fokus på formidling af fisk som mad, og nu får vi en ny og vigtig sundhedsvinkel på fiskene i vores formidling, og samtidig holder vi os i et univers, der appellerer til både børn og nysgerrige voksne. Det tror vi på bliver et stort boost til vores formidling, siger formidlingschef på Nordsøen Oceanarium, Simon Madsen.

På Nordsøen Oceanarium kan børn og deres familier de kommende år lege sig til viden om fisk og sundhed i et interaktivt digitalt køkken, hvor man kan "tilberede" fisk, dykke ned i effekterne på hjerne og hjerte samt lære om bæredygtighed og mulige risici ved at spise fisk. Gæsterne kan også bidrage til forskningen ved at indtaste deres egne fiskevaner, og desuden kan man få et indblik i, hvordan forskningen foregår via små film, der præsenterer børn og forskere fra forsøget.

Projekt FiSK afvikles i et samarbejde mellem Fiskeri og Søfartsmuseet, Kattegatcentret, Nordsøen Oceanarium og Den Blå Planet samt Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

På Institut for Idræt og Ernæring ser man stor værdi i de muligheder, som samarbejdet med blandt andet Nordsøen Oceanarium giver:

- For os er samarbejdet en unik mulighed for, at vores viden om fisk og sundhed når direkte ud til danskerne på en spiselig og forståelig måde, takket være akvariernes dygtige formidlere. Samtidig kan vi som en del af udstillingen dykke ned i gæsternes fiskevaner på en visuel og utraditionel måde. Det er en helt ny måde at arbejde på og giver vigtig ny viden, siger professor Christian Mølgaard fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Nordea-fonden støtter projektet. Blandt andet fordi det bygger på et nytænkende samarbejde mellem forskere og akvarier, som er med til at inspirere flere til spise fisk i hverdagen:

- Der er et kæmpe potentiale i fisk som sund fødevare. Nordsøen Oceanariums sjove og lærerige aktiviteter vil inspirere flere børn og voksne til putte flere fisk i madpakkerne på middagsbordet. Kort sagt skal hverdagen gå i fisk på den gode måde, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.